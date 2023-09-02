Привлечете трудности в личной жизни: почему следует класть ложки дном вверх

Многие кладут ложку на обеденный стол так, чтобы углубление было устремлено вверх. Однако по приметам этот способ неверен, сообщает Pixel inform.

Столовый прибор должен располагаться так, чтобы дно было обращено вверх, то есть ложка должна быть перевернута. Считается, что такое положение поможет избежать потенциальных проблем в личной жизни.

По поверью, если постоянно класть ложку углублением вверх, незамужняя женщина может не найти свою любовь, а замужем будет ссориться со своим мужем.

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Также следует отметить, что приметы рекомендуют перевернуть вилку, разместив ее с острой частью зубьев вниз, как защиту от несчастных случаев и травм.

Кроме того, говорят, что стук по столу ложкой может негативно повлиять на здоровье человека и привести к проблемам с ним.

Напомним, мы уже писать, какие приметы о деньгах действительно работают.

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