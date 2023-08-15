Призовете неудачи: почему нельзя дарить и принимать в дар полотенца

Чому не можна дарувати рушники – дарування рушників призведе до невдач – прикмети

В отечественной культуре полотенце издавна выступало в разных обрядах, включая похоронные и свадебные. Следовательно, стоит обдумать, правильно ли дарить полотенца, например, на день рождения или Новый год.

Об этом пишет ЧасДействий.

Почему не стоит дарить полотенца

В древности белые полотенца использовались в качестве атрибута похорон – они поддерживали покойника во время погребения. Верят, что такой подарок может привести к тяжелым болезням, конфликтам и неудачам.

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Важно избегать приема таких подарков, особенно от тех, кто может желать вам бед. Если выхода нет, то стоит заплатить символическую сумму за подарок и сказать "Уплачено".

Приемлемо ли дарить кухонные полотенца?

В истории их использовали для обертывания пищи для долгих поездок. Поэтому верят, что такой подарок может повлиять на продолжительную разлуку людей.

Существуют благоприятные ситуации для дарения полотенец. Раньше вышитые полотенца служили как обереги. Девушки делали особые узоры на холсте, имевшие положительное значение. Эти полотенца передавались избраннику.

Таким образом, ручная вышивка может стать отличным подарком для молодоженов или пары, отмечающей годовщину. Важно, чтобы такой подарок делали близкие родственники.

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Особую силу обладают полотенца с вышитыми рисунками, символизирующие удачу и богатство, например, рыба (признак изобилия) или дельфины (символ удачи).

Обращаем внимание, что детям полотенца должна дарить только мать. При выборе рекомендуется выбирать светлые оттенки, такие как бежевый или розовый. После покупки можно лишить полотенце накопленного негатива, погрузив его в воду с добавлением небольшого количества соли.

Напомним, мы уже писали о действенных приметах о деньгах.

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