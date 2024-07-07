''Призраки ГУР'' ослепили врага: уничтожены вражеские комплексы для разведки и склады с оборудованием (фото, видео)

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины на фронте каждый день приближают победу, уничтожая врага и его военные средства и технику.

6 июля 2024 года в сотрудничестве с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по двум важным военным объектам российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области.

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В Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру, где захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы. В результате удара центр был уничтожен, что нанесло значительный ущерб оккупантам.

В Новолуганском разведчики сожгли дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Эта станция используется для создания радиопомех украинским войскам, но теперь больше не будет угрожать украинским воинам.

Разведчики сожгли станцию постановки препятствий и центр логистики врага. Источник: gur.gov.ua

Разведчики сожгли станцию постановки препятствий и центр логистики врага. Источник: gur.gov.ua

Разведчики сожгли станцию постановки препятствий и центр логистики врага. Источник: gur.gov.ua

Разведчики сожгли станцию постановки препятствий и центр логистики врага. Источник: gur.gov.ua

Кроме того, на одном из направлений фронта разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по пункту размещения автомобильной техники оккупантов. В результате удара было уничтожено или повреждено значительное количество вражеской техники.

Также были уничтожены или повреждены несколько других важных объектов русских оккупантов:

Комплекс наблюдения и разведки "Муром-П"

Система радиоэлектронной борьбы "Стриж"

Ретранслятор связи

Электроподстанция, питавшая оккупантов электроэнергией.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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