''Привиди ГУР'' осліпили ворога: знищено ворожі комплекси для розвідки та склади з обладнанням (фото, відео)

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України на фронті щодня наближають перемогу, знищуючи ворога та його військові засоби й техніку.

6 липня 2024 року у співпраці з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади розвідники виявили та завдали вогневого ураження по двох важливих військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованій території Донецької області.

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В Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси. Внаслідок удару центр був знищений, що завдало значної шкоди окупантам.

У Новолуганському розвідники спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль". Ця станція використовується для створення радіоперешкод українським військам, але тепер вона більше не загрожуватиме українським воїнам.

Розвідники спалили станцію постановки перешкод та центр логістики ворога. Джерело: gur.gov.ua

Розвідники спалили станцію постановки перешкод та центр логістики ворога. Джерело: gur.gov.ua

Розвідники спалили станцію постановки перешкод та центр логістики ворога. Джерело: gur.gov.ua

Розвідники спалили станцію постановки перешкод та центр логістики ворога. Джерело: gur.gov.ua

Крім того, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів. Внаслідок удару було знищено або пошкоджено значну кількість ворожої техніки.

Також були знищені або пошкоджені декілька інших важливих об'єктів російських окупантів:

Комплекс спостереження та розвідки "Муром-П"

Система радіоелектронної боротьби "Стриж"

Ретранслятор зв'язку

Електропідстанція, яка живила окупантів електроенергією.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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