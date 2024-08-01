Призвать могут, но не всех: кто из пенсионеров не подлежит мобилизации

Согласно украинскому законодательству, к военной службе по мобилизации привлекаются мужчины от 18 до 60 лет. В то же время предельный возраст для призыва на военную службу совпадает с возрастом, когда мужчины выходят на пенсию.

Команда UAportal совместно с 24 каналом рассказывает, кто из числа пенсионеров не подлежит мобилизации.

Некоторые граждане могут завершить свою трудовую деятельность и получать пенсионные выплаты до достижения установленного законом возраста для выхода на пенсию. Если они подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья, их пенсионный статус на это не влияет.

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Все остальные категории пенсионеров в Украине не привлекаются к мобилизации. Это касается:

пенсионеров старше 60 лет;

пенсионеров с инвалидностью;

пенсионеров, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

пенсионеров, вышедших на пенсию раньше пенсионного возраста, но имеющих заболевания, позволяющие избежать мобилизации.

Стоит отметить, что среди пенсионеров есть и бывшие военнослужащие. Такие лица, начиная свою службу с курсантской скамьи, обычно выходят в отставку в возрасте 43 лет. Они могут быть мобилизованы для выполнения служебных обязанностей, но только в соответствии со своей военной специальностью и занимаемой должностью, которая соответствует их воинскому званию.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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