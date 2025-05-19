Призыв в армию осужденных: кто имеет право пойти в армию и при каких условиях

Во время действия военного положения в Украине разрешается мобилизовывать лиц, отбывающих наказание в виде лишения или ограничения свободы.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов. обороноспособности Украины. Общее количество заключенных и взятых под стражу в Украине составляет примерно 37 тысяч человек. Однако не все они могут быть мобилизованы из-за состояния здоровья или характера совершенного преступления.

8 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон №11079-1, который предусматривает добровольную мобилизацию заключенных. Заключение остается более трех лет.

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Мобилизация не касается лиц, осужденных за особо тяжкие преступления: умышленные убийства (особенно с жестокостью или сексуальным насилием), преступления против половой свободы, терроризм, убийства или попытки убийства военных или правоохранителей, смертельные ДТП в состоянии опьянения, а также тяжелые коррупционные действия.

Контракты таких военнослужащих будут действовать до завершения особого периода или до оглашения демобилизации.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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