Призов до армії засуджених: хто має право піти до війська та за яких умов

Під час дії воєнного стану в Україні дозволяється мобілізовувати осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі. Винятком є лише ті засуджені, які були визнані винними у злочинах проти національної безпеки держави.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов. За його словами, наразі в лавах Збройних сил проходять службу близько 8300 осіб, які мали судимість, серед них — близько 100 жінок. Ще близько тисячі заяв подано на розгляд. Він підкреслив, що в умовах повномасштабної війни з Росією цей резерв має вагоме значення для зміцнення обороноздатності України. Загальна кількість ув’язнених і взятих під варту в Україні становить приблизно 37 тисяч осіб. Однак не всі вони можуть бути мобілізовані через стан здоров’я або характер скоєного злочину.

8 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №11079-1, який передбачає добровільну мобілізацію в’язнів. Закон передбачає, що така можливість надається лише за рішенням суду, за добровільною згодою самого засудженого, за умови позитивного висновку військової частини, а також відповідності стану здоров’я і психічного стану вимогам військової служби. До служби допускаються лише ті, у кого до завершення строку ув’язнення залишається понад три роки. Усі вони служитимуть у спеціалізованих підрозділах, а контроль за ними здійснюватимуть командири частин.

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Мобілізація не стосується осіб, засуджених за особливо тяжкі злочини: умисні вбивства (особливо з жорстокістю або сексуальним насильством), злочини проти статевої свободи, тероризм, вбивства або спроби вбивства військових чи правоохоронців, смертельні ДТП у стані сп’яніння, а також важкі корупційні діяння.

Контракти таких військовослужбовців діятимуть до завершення особливого періоду або до оголошення демобілізації. Вони не мають права на відпустку. У разі повторного правопорушення вже під час служби, покарання буде визначено з урахуванням попереднього терміну. Якщо мобілізований ухиляється від служби, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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