Прогноз погоды в Украине на 6 августа

В среду 6 августа в Украине ожидается контрастная погода. Южные регионы охватит сильная жара, в то время как запад и север страны попадут под влияние грозового атмосферного фронта.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее словам, в южных областях температура поднимется до +33...+37°C. В восточных регионах ожидается +29...+33°C, в центре - до +33°C, на севере - в пределах +25...+28°C. Наиболее заметное снижение температуры будет на западе и в Винницкой области - от +21 до +26 °C.

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Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на север страны, западные области, Винницкую область, а также местами на Полтавщину и Черкасщину. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве синоптики ожидают дождь с грозой, порывистый ветер и вероятность града. Температура воздуха в столице достигнет примерно +26 °C. После прохождения атмосферного фронта возможно кратковременное понижение температуры.

Раньше мы рассказывали, где ожидать дожди с грозами в Украине.

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