Посилення спеки та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на 6 серпня

У середу, 6 серпня, в Україні очікується контрастна погода. Південні регіони охопить сильна спека, тоді як захід і північ країни потраплять під вплив грозового атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, в південних областях температура підніметься до +33...+37 °C. У східних регіонах очікується +29...+33 °C, у центрі — до +33 °C, на півночі — в межах +25...+28 °C. Найпомітніше зниження температури буде на заході та у Вінницькій області — від +21 до +26 °C.

Читайте також: Коли закінчаться дощі в Україні: прогноз погоди

Атмосферний фронт принесе грозові дощі на північ країни, західні області, Вінниччину, а також місцями на Полтавщину і Черкащину. У решті регіонів істотних опадів не прогнозують.

У Києві синоптики очікують дощ із грозою, поривчастий вітер та ймовірність граду. Температура повітря в столиці досягне приблизно +26 °C. Після проходження атмосферного фронту можливе короткочасне зниження температури.

Раніше ми розповідали, де очікувати дощі з грозами в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!