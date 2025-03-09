Пролетели почти 1000 км: украинские дроны впервые атаковали нефтебазу в Чувашии

В воскресенье, 9 марта, на территорию ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах, являющихся столицей Чувашской Республики, упал БПЛА. Жертв и пострадавших на месте попадания нет.

Об этом сообщил глава республики Олег Николаев у себя в Telegram-канале. "Сегодня утром на территории ФМКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата", – отметил он.

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Николаев сообщил, что жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. "Объект нефтебазы находится на реконструкции. Ситуация под контролем", – заверил глава республики.

Это первый случай, когда украинский БПЛА долетел в Чувашию.

Стоит отметить, что Чебоксары находятся в 970 километрах от российско-украинской границы.

Напомним, ранее дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе.

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