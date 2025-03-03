Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Уфі: зайнялась масштабна пожежа (відео)

Уночі 3 березня ударні безпілотники атакували Уфимський нафтопереробний завод у Росії, розташований більш ніж за 1500 км від кордону з Україною. За даними російських джерел, вибух на території НПЗ стався о 02:38 за місцевим часом, а пожежа охопила близько 100 квадратних метрів.

Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, російські Telegram-канали. Уфимський НПЗ є одним із найбільших у Росії, його потужність сягає 20 мільйонів тонн нафти на рік. Як зазначає Коваленко, цей нафтопереробний центр має стратегічне значення для російської армії, оскільки входить до групи підприємств, що постачають паливо для ЗС РФ.

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Офіційної реакції влади Башкортостану поки що немає. Тим часом російські ЗМІ з посиланням на МНС повідомили, що причиною займання нібито стали "технологічні процеси".

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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