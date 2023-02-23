Прощенное воскресенье в Украине: приметы и запреты к празднику

С 20 по 26 февраля в Украине празднуют Масленицу. Последний день этой недели называют Прощенным воскресеньем. это переходный праздник, связанный с празднованием Пасхи. В 2023 году оно приходится на 26 февраля. Уже на следующий день (27 февраля) у верующих начнется Великий пост. Другие названия праздника: Сиропусное воскресенье, Неделя Адамова изгнания, Сыропуст, Прощенный день .

Если во Воскресение Христово принято радоваться, приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!» и ответить: «Поистине воскрес!», то в Прощенное воскресенье надо сказать простое слово: «Прости!» Ответить нужно: «Бог простит, и я прощаю!» Слова о прощении – это прежде всего обращение к своей собственной душе. Вы должны простить и забыть обиды, ссоры, недоразумения. Очень важно не только просить прощения, но и прощать самому.

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Народные приметы на Прощенное воскресенье 2023

Подавляющее большинство народных примет в этот день связано с погодой и блинами, которые пекли в течение Масленицы.

Блинчики, испеченные в этот день, нужно съесть все в одиночку – это улучшит благосостояние и принесет в семью счастье.

Все блины продали – жизнь будет счастливой.

Если первый блинчик купит женщина, первым ребенком будет девочка.

Сколько девушка не сможет продать блинчиков, столько лет она не сможет выйти замуж.

Какая погода в этот день, такой будет и весна. Теплое и солнечное Прощенное воскресенье предвещает богатый урожай.

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Снег обещает прохладную погоду на Пасху.

Ласточки прилетели – вскоре наступят теплые дни.

Высоко закрученные «рога» луны дают знать о наступающих морозах.

Если отказать кому-то в прощении, это окажет негативное влияние на весь будущий год.

В народе считали, что именно вечером в Прощенное воскресенье проходит Страшный суд, поэтому в это время нельзя выходить из дома и вспоминать собственные грехи.

Что нельзя делать в Прощенное воскресенье?

Самый главный запрет в Прощенное воскресенье – ссоры. Запрещено ругаться, ссориться, обижаться, злиться, думать о чем-нибудь плохом. В этот день уже под запретом мясо.

В Прощенное воскресенье нельзя стирать, мыть пол, убирать, шить, вышивать. Запрещена любая физическая работа по дому и на улице.

Под запретом поздние застолья. В этот день важно лечь спать раньше. Это связано с тем, что в эту ночь, с 1 на 2 марта наступает Великий пост, когда важно очищать душу и тело от грехов.

Нельзя злоупотреблять спиртными напитками. Согласно церковному Уставу, души христиан должны бороться со своими грехами, очищаться, посещать церковь, исповедоваться, причаститься, примириться с людьми.

Лучше всего провести этот день с семьей. Старайтесь услышать слова родных и близких, которые будут просить прощения. Чтобы снять тяжелый камень обиды с души, покайтесь.

Напомним, UAportal уже рассказал об истории Прощенного воскресенья и традиции, которых придерживались еще наши предки.

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