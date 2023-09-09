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Просто погрузить в раствор: Как вернуть форму сеющему севру, который сел

Игорь Романько

Как вернуть форму сеющему шерстяному свитеру

Всегда существует способ исправить ситуацию, даже когда ставится под угрозу ваш любимый шерстяной свитер после стирки. В холодное время года нет ничего лучше, чем теплый и уютный свитер из шерсти, чтобы согреться.

Но страх перед тем, что он может изменить свою форму после стирки, может привести к неуверенности. Однако не стоит беспокоиться, поскольку эту неприятную ситуацию можно решить легко и эффективно, пишет santeplus.

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Конечно, лучший способ избежать изменения формы свитера – это ручная стирка. Однако на это не всегда есть время и желание. Не паникуйте, существует небольшой лайфхак, который поможет вам решить эту проблему.

Как вернуть форму сева из шерсти, который сел

Удивительные свойства молока, такие как увлажнение кожи и смягчение шерсти благодаря своим питательным свойствам могут помочь в этой ситуации.

Итак, упростите себе задачу, наполнив большой таз молоком и окунув в него ссевший свитер. Количество молока, которое вам понадобится, будет зависеть от размера или количества одежды. Затем оставьте свитер в молоке по крайней мере на час, после чего отожмите его, разложите на полотенце и прокрутите, чтобы удалить чрезмерную влагу.

Наконец, разместите его на ровной поверхности и подтяните, пока он еще влажный, чтобы придать ему первоначальную форму. Теперь ваш любимый свитер снова готов к ношению и будет радовать вас теплом и комфортом.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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