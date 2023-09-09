Просто занурити у розчин: Як повернути форму вовняному светру, що сів

Завжди існує спосіб виправити ситуацію, навіть коли ставиться під загрозу ваш улюблений вовняний светр після прання. У холодну пору року, немає нічого кращого, ніж теплий та затишний светр з вовни, щоб зігрітися.

Але страх перед тим, що він може змінити свою форму після прання, може призвести до невпевненості. Однак не варто хвилюватися, оскільки цю неприємну ситуацію можна вирішити легко і ефективно, пише santeplus

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Звісно, найкращий спосіб уникнути зміни форми светра – це ручне прання. Проте на це не завжди є час і бажання. Не панікуйте, існує невеликий лайфхак, який допоможе вам вирішити цю проблему.

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Як повернути форму светра з вовни, який сів

Дивовижні властивості молока, такі як зволоження шкіри та пом'якшення вовни, завдяки своїм поживним властивостям можуть допомогти в цій ситуації.

Отже, спростіть собі завдання, наповнивши великий таз молоком та зануривши у нього светер, який зсів. Кількість молока, яку вам знадобиться, залежатиме від розміру або кількості одягу. Потім залиште светер у молоці принаймні на годину, після чого відіжміть його, розкладіть на рушнику і прокрутіть, щоб видалити надмірну вологу.

Нарешті, розташуйте його на рівній поверхні і підтягніть, поки він ще вологий, щоб надати йому початкову форму. Тепер ваш улюблений светр знову готовий до носіння і радуватиме вас теплом та комфортом.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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