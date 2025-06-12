Прожиточный минимум в Украине: почему его не повысили в 2025 году

В Украине прожиточный минимум является базовым показателем, используемым для вычисления размера социальных выплат, пенсий, алиментов и налогов. Поэтому важно знать, какой его размер в 2025 году.

В текущем году прожиточный минимум в Украине не претерпел изменений и остался таким же, как и в 2024-м. Соответственно, размеры выплат, рассчитываемых на его основе, также существенно не изменились, сообщает "24 Канал" со ссылкой на государственный бюджет.

В 2025 году правительство определило такие размеры прожиточного минимума для отдельных социальных групп:

для детей до 6 лет – 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн;

общий показатель прожиточного минимума – 2 920 грн.

Прожиточный минимум в Украине в течение года не подлежит изменениям. Установленные значения начали действовать с 1 января и будут оставаться постоянными в течение всего 2025 года.

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Причины, по которым прожиточный минимум не был увеличен в 2025 году

Поднятие прожиточного минимума – это непростая задача, поскольку за собой влечет автоматическое увеличение социальных выплат, которые к нему привязаны. Власти решили не менять его размер в 2025 году по нескольким причинам:

Из-за военного положения значительная часть бюджетных средств направляется на оборону и защиту граждан.

Государственный бюджет находится в дефиците, что делает невозможным повышение соцстандартов без риска для его стабильности.

Увеличение социальных выплат может стимулировать инфляцию, что, в свою очередь, уменьшит реальную покупательную способность населения.

В 2025 году размер минимальной заработной платы в Украине остался на уровне предыдущего года. На сегодня она составляет 8 000 гривен до налогообложения. Если считать почасово, это 48 гривен в час.

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