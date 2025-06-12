Прожитковий мінімум в Україні: чому його не підвищили у 2025 році

В Україні прожитковий мінімум є базовим показником, що використовується для обчислення розміру соціальних виплат, пенсій, аліментів і податків. Тож важливо знати, який його розмір у 2025 році.

У поточному році прожитковий мінімум в Україні не зазнав змін і залишився таким самим, як і в 2024-му. Відповідно, розміри виплат, що розраховуються на його основі, також суттєво не змінилися, повідомляє "24 Канал" з посиланням на державний бюджет.

У 2025 році уряд визначив такі розміри прожиткового мінімуму для окремих соціальних груп:

для дітей віком до 6 років – 2 563 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для працездатних осіб – 3 028 грн;

для осіб, що втратили працездатність – 2 361 грн;

загальний показник прожиткового мінімуму – 2 920 грн.

Прожитковий мінімум в Україні протягом року не підлягає змінам. Встановлені значення почали діяти з 1 січня і залишатимуться сталими протягом всього 2025 року.

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Причини, через які прожитковий мінімум не було збільшено у 2025 році

Підняття прожиткового мінімуму – це непросте завдання, оскільки за собою тягне автоматичне збільшення соціальних виплат, які до нього прив’язані. Влада вирішила не змінювати його розмір у 2025 році з кількох причин:

Через воєнний стан значна частина бюджетних коштів спрямовується на оборону та захист громадян.

Державний бюджет перебуває у дефіциті, що унеможливлює підвищення соцстандартів без ризику для його стабільності.

Збільшення соціальних виплат може стимулювати інфляцію, що, у свою чергу, зменшить реальну купівельну спроможність населення.

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишився на рівні попереднього року. На сьогодні вона становить 8 000 гривень до оподаткування. Якщо рахувати погодинно, це 48 гривень за годину.

Раніше ми розповідали, чи очікується зростання мінімалки в Україні у 2026 році.

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