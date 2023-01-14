путин готовится к длительной войне в Украине - ГУР

Украинская военная разведка прогнозирует, что Путин проводит подготовку к длительной войне. Помимо назначения нового командующего генеральным штабом на это указывают и другие факты.

Об этом сообщается в телеграмм-канале ГУР. Отмечается, что россия запланировала реализовать свои планы, которые не удалось в самом начале войны.

"Проведенные путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса россии свидетельствуют о подготовке перевода россии на военное положение. Они направлены на усиление потенциала россии и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками", - подчеркивают в ГУР.

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Там напомнили, что о подготовке к длительной войне свидетельствуют также назначение начальника генерального штаба из рф Валерия Герасимова.

По мнению разведки, это свидетельствует "не только о военных неудачах россии, но и о подготовке россии к продолжению широкомасштабной долговременной войны".

Напомним, сегодня россия вновь нанесла удар по Украине и, в частности, столице. Согласно сообщению официальных властей, было попадание в объекты инфраструктуры.

Ранее источники сообщали, что путин дал Герасимову срок показать ему результаты войны за 3 месяца. Таким образом он дал шанс исправить ошибки после неудавшегося весеннего блицкрига на Киев.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что среди силовиков и военных россии назревает внутренний конфликт. Своими кадровыми изменениями пути демонстрируют, что идет в ва-банк.

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