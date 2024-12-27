Путин не принимает мирный план, разрабатываемый командой Трампа – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) сообщают, что российский лидер Владимир Путин отказался от предложения, разрабатываемого командой новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного урегулирования.

Аналитики отмечают, что Путин категорически отверг вариант, предложенный командой Трампа, согласно которому Украина должна отложить вступление в НАТО по меньшей мере на десять лет, как одно из условий прекращения войны. Об этом сообщает ISW.

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26 декабря Путин в ответ на вопрос журналиста прокомментировал эту инициативу, заявив, что для России не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

"Заявление Путина от 26 декабря является продолжением серии его последних комментариев, подтверждающих нежелание Кремля идти на компромиссы по выдвигаемым в начале 2022 года требованиям.

Среди них – постоянный нейтральный статус Украины, гарантии невступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и смена украинской власти".

Напомним, Келлог планирует визит в Украину в январе.

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