Путін не приймає мирний план, який розробляє команда Трампа – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російський лідер Володимир Путін відмовився від пропозиції, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, стосовно можливого мирного врегулювання.

Аналітики зазначають, що Путін категорично відкинув варіант, запропонований командою Трампа, згідно з яким Україна мала б відкласти вступ до НАТО щонайменше на десять років, як одну з умов припинення війни.Про це повідомляє ISW.

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26 грудня Путін у відповідь на запитання журналіста прокоментував цю ініціативу, заявивши, що для Росії не має значення, чи Україна вступить до НАТО "сьогодні, завтра або через 10 років".

"Заява Путіна від 26 грудня є продовженням серії його останніх коментарів, які підтверджують небажання Кремля йти на компроміси щодо висунутих на початку 2022 року вимог.

Серед них – постійний нейтральний статус України, гарантії невступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та зміна української влади".

Нагадаємо, Келлог планує візит до України в січні.

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