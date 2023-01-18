путин соврал работникам завода, что россия выпускает ракет ПВО втрое больше, чем США и больше, чем весь мир – (видео)

У среду, 18 января, президент россии владимир путин сделал заявление о возможностях российского военного арсенала. Теперь, якобы государство-террорист может выпускать ракет ПВО втрое больше, чем США и больше, чем весь мир.

Так, он встретился с рабочими и сообщил "впечатляющие" факты о производстве российских ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщили в российском пропагандистском СМИ.

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"Мы, например, ракет ПВО, которые вы выпускаете, выпускаем в три раза больше чем в США. В целом же наша оборонка производит за год ракет ПВО, разного назначения, примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира", – заявил диктатор.

Также он добавил, что российское строительство можно сравнить с мировым производством.

Ранее UAportal сообщал, что в разведке заявили, что путин рассматривает вариант длительной войны на истощение.

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