Пять фактов о Ариане Гранде: начинала на Бродвее и отказалась от мяса

Ариана Гранде, несомненно, одна из крупнейших поп-звезд в современном мире. Ее музыка доминирует в чартах, а ее влияние прослеживается в моде, красоте и культуре. Хотя многие знают о ее музыке и личной жизни, есть несколько интересных фактов об Ариане Гранде, которые менее известны. UAportal подготовил пять интересных фактов об Ариане Гранде.

Ариана Гранде начала свою карьеру на Бродвее

Прежде чем стать поп-звездой, она сыграла в мюзикле "13" на Бродвее. Она сыграла роль Шарлотты и получила высокую оценку за свою игру. Этот опыт помог ей развить свои навыки певицы и исполнительницы, что в конечном итоге привело ее к музыкальной карьере.

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Ариана обладает уникальным вокальным диапазоном

Она известна своим мощным и впечатляющим вокалом, и ее диапазон действительно исключителен. Фактически, у нее четыре октавы вокального диапазона, что является невероятной редкостью. Это позволило ей петь в разных стилях музыки и продемонстрировать свою многогранность как артистки.

Ариана – веган

В 2013 году Гранде объявила, что перешла на веганскую диету. Она открыто выступает в защиту прав животных и призывает своих поклонников также рассмотреть возможность перехода на веганский образ жизни. Она также сотрудничает с организациями по защите животных, чтобы повысить осведомленность и содействовать благополучию животных.

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Гранде любит татуировки

У Арианы более 20 татуировок, каждая из которых имеет для нее особый смысл или значение. Среди ее татуировок – пчела на левом ухе, которая является данью памяти жертвам теракта в Манчестере, и полумесяц на шее, который символизирует ее арабское наследие.

Ариана – филантроп

Она использовала свою платформу для поддержки различных причин и благотворительных организаций, включая Американский Красный Крест, ЛГБТК-сообщество и осведомленность о психическом здоровье. В 2019 году она выступила хедлайнером благотворительного концерта в поддержку жертв теракта в Манчестере, который собрал миллионы долларов для семей, пострадавших в результате трагедии.

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