Пять незабываемых карьеров в Украине, которые нужно обязательно посетить

Когда на улице стоит невыносимая жара, то настоящим спасением становится купание в прохладных водоемах. И не всегда для этого нужно ехать на море, ведь в Украине множество отличных мест с чистой водой и незабываемым ландшафтом.

UAportal расскажет о пяти малоизвестных украинских карьерах, которые обязательно нужно посетить. Там вы сможете позвонить, соединиться с природой и не волноваться из-за толп туристов.

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1. Черепашинский карьер (Винницкая область).

Часто это красивое место сравнивают с Мальдивами, ведь оно действительно похоже на заморские курорты. Черепашинский карьер расположен в 40 минутах езды от Винницы в селе Черепашинцы Калиновского района.

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Вода в озере нежного голубого цвета, а окруженный водоем скалистыми берегами с хвойными. Здесь можно купаться, можно остаться в палатках и отдыхать с детьми.

Однако следует осторожничать, потому что глубина в прежнем гранитном карьере составляет до 100 метров, а дно не ровное. Достаточно опасно прыгать с берегов в воду, но, по словам местных, несчастных случаев еще не случалось.

2. Дружбовский карьер (Житомирская область)

Около пгт Дружба (Олевский район) расположены "Житомирские Памуккале", особенно полюбившиеся отдыхающим.

Вода в Дружбовском карьере бирюзовая, а насыпи песка и глины напоминают турецкие курорты. Максимальная глубина озера – 30 метров. Туристы имеют доступный спуск к водоему, могут остаться с палатками на ночь.

3. Каменный карьер в городе Турка, Львовская область

Возле города Турка вблизи польской границы расположен каменный карьер с голубой водой. Карьер уже не действием, но купать в нем запрещено из-за опасного дна. Но вокруг озера невероятные пейзажи.

4. Карачуновский гранитный карьер

Еще один гранитный карьер, но в Днепропетровской области удивляет своей красотой. В 1999 году здесь прекратили добывать руду, а из реки Ингулец в впадину начала прибывать вода. Озеро, глубина которого составляет 1 км, окружают 15-метровые скалы.

5. Каолиновый карьер (Винницкая область)

Некоторые называют Каолиновый карьер "украинскими Памуккале" (49.756, 28.742), но это настоящее природное чудо расположено возле поселка Глуховцы в Винницкой области. В озере небесно-голубая вода, а окружено все белоснежными песками.

Карьер, где добывают каолин (вид белой глины с примесями кварца, слюды и полевого шпата) ныне действующий. Поэтому во время работ вас близко не подпустят, но сверху вы точно сможете полюбоваться.

Если работы не ведутся, вы сможете прогуляться даже у озера. Однако купать там не стоит, а вот сделать стильные вам точно не удастся.

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