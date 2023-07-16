П'ять незабутніх кар'єрів в Україні, які треба обов'язково відвідати

Коли на вулиці стоїть нестерпна спека, то справжнім порятунком стає купання в прохолодних водоймах. І не завжди для цього треба їхати на море, адже в Україні безліч чудових місць з чистою водою та незабутнім ландшафтом.

UAportal розповість про п'ять маловідомих українських кар'єрів, які обов'язково треба відвідати. Там ви зможете порелаксувати, з'єднатися з природою та не хвилюватися через натовпи туристів.

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1. Черепашинський кар’єр (Вінницька область).

Часто це красиве місце порівнюють з Мальдівами, адже воно справді схоже на заморські курорти. Черепашинський кар'єр розташований за 40 хвилин їзди від Вінниці у селі Черепашинці Калинівського району.

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Вода в озері ніжного блакитного кольору, а оточена водойма скелястими берегами з хвойними. Тут дозволено купатися, можна залишитися у палатках та відпочивати з дітьми.

Проте варто бути обережними, бо глибина у колишньому гранітному кар'єрі становить до 100 метрів, а дно не рівне. Досить небезпечним є стрибати з берегів у воду, але, за словами місцевих, нещасних випадків ще не траплялося.

2. Дружбівський кар’єр (Житомирська область)

Біля смт Дружба (Олевський район) розташовані "Житомирські Памуккале", які особливо полюбилися відпочивальникам.

Вода в Дружбівському кар'єрі бірюзова, а насипи піску і глини нагадують турецькі курорти. Максимальна глибина озера – 30 метрів. Туристи мають доступний спуск до водойми, можуть залишитися з наметами на ніч.

3. Кам’яний кар’єр у місті Турка, Львівська область

Біля міста Турка, що поблизу польського кордону, розташований кам'яний кар'єр з блакитною водою. Кар'єр вже не дією, але купати у ньому заборонено через небезпечне дно. Але навколо озера неймовірні пейзажі.

4. Карачунівський гранітний кар’єр

Ще один гранітний кар'єр, але у Дніпропетровській області, дивує своєю красою. У 1999 році тут припинили вдобувати руду, а з річки Інгулець у впадину почала прибувати вода. Озеро, глибина якого до 1 км, оточують 15-метрові скелі.

5. Каоліновий кар’єр (Вінницька область)

Дехто називає Каоліновий кар'єр "українськими Памуккале" (49.756, 28.742), але це справжнє природне диво розташоване біля селища Глухівці у Вінницькій області. В озері небесно-блакитна вода, а оточено все білосніжними пісками.

Кар'єр, де видобувають каолін (вид білої глини з домішками кварцу, слюди і польового шпату) нині діючий. Тому під час проведення робіт вас близько не підпустять, але згори ви точно зможете помилуватися.

Коли роботи не ведуться, то ви матимете змогу прогулятися навіть біля озера. Проте купати там не варто, а ось зробити стильні вам точно вдасться.

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