Пять полезных свойств розмарина для волос

Розмарин очень полезен для волос благодаря своим антиоксидантным и питательным свойствам. Он предотвращает появление седины, стимулирует приток полезных веществ.

Издание Sante Plus назвало пять наиболее полезных свойств розмарина для волос.

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1. Предотвращает седины. Розмариновая вода – одно из лучших натуральных средств от седых волос. Просто потому, что он стимулирует и способствует циркуляции питательных веществ волосяным фолликулам. Это задерживает появление первых седых волос.

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2. Останавливает выпадение волос. Розмариновая вода также способна укрепить хрупкие волосы и помочь им стать гуще, а значит, красивее и здоровее. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, говорится, что масло розмарина эффективно против выпадения волос и помогает лечить андрогенетическую алопецию благодаря розмариновой кислоте, способствующей росту волосяных фолликулов.

3. Придает блеск волосам. Розмариновая вода возвращает к жизни тусклые волосы, поскольку улучшает его текстуру, делает более блестящими, мягкими и объемными.

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4. Розмарин регулирует избыток кожного сала и лечит проблемы жирных волос или сухой и раздраженной кожи головы, регулируя избыток кожного сала.

5. Розмариновая вода может затемнить цвет. Ее можно использовать как натуральный краситель для каштановых и темных волос и замаскировать седые волосы.

Напомним, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) провели исследования и выяснили, как влияние сильного запаха может почти вдвое улучшить память и когнитивные способности у пожилых людей.

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