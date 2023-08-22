Пять предметов интерьера, на которые не стоит тратить большие деньги: советы дизайнеров

Время от времени мы ощущаем желание освежить атмосферу в нашем помещении. Чтобы достичь этого, мы можем изменить мебель или предметы декора.

Об этом пишет radiotrek.

Даже такие незначительные изменения, как замена рамок или ковриков, могут сильно отразиться на бюджете, если он ограничен.

Британская дизайнер интерьера Анна Хеймс, руководитель и основательница компании "Anne Haines Interiors", рассказала о пяти предметах интерьера, на которые не стоит тратить большое количество денег.

Современные диваны

Обычно люди выделяют больше денег на те предметы, которые используются больше всего. Поэтому если вы и ваша семья проводите много времени перед телевизором, разумно выделить больший бюджет на новый диван.

Видео дня

Однако не следует слепо поддаваться модным тенденциям. Часто стильные модели диванов могут быть не практичными и недолговечными. Следовательно, важно рассматривать покупку дивана в классическом стиле из материалов, которые будут соответствовать большинству интерьеров на протяжении многих лет.

Художественные иллюстрации и рамки

Если вы не увлекаетесь собиранием художественных произведений и не испытываете от них особого эстетического удовольствия, не стоит тратить большие средства на это. Сейчас в сети и в розничных магазинах можно найти множество стильных сюжетов или фотокопий в рамках.

Также можно рассмотреть ассортимент секонд-хендов на предмет уникальных художественных работ и рамок за доступные деньги. Это отличный способ создать винтажный стиль в вашем помещении.

Освещение и лампы

Свет важен для создания атмосферы в комнате. По словам Анны, подвесные светильники могут придать индивидуальность вашему интерьеру. Однако некоторые модели могут быть очень дорогими. Здесь важно найти альтернативы, которые впишутся в бюджет.

Если вы понравились определенный бренд, вы можете посмотреть сайты секонд-хенда, где можно найти ваши любимые светильники по значительно меньшей цене. Также стоит попробовать изготовить собственные абажуры.

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Коврики

Ковры имеют большое значение для уюта в доме, но они тоже довольно дорогие.

Если вы хотите сэкономить, следует тщательно вывесить выбор. Если ковер будет расположен в комнате, где обычно собирается семья, рекомендуется рассмотреть более доступные варианты.

Растения

Растущая популярность биофильности (возвращение к природе) не обязательно должна быть дорогой. Вы можете приобрести саженцы и размножить их самостоятельно.

Напомним, мы уже писали, как сделать интерьер дорогостоящим с ограниченным бюджетом.

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