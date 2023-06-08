Пять самых честных знаков зодиака: они никогда не будут врать

Честность – это качество, которое обычно высоко ценится, но принять правду готовы не все. Прямолинейность в разговоре иногда может ранить, особенно если задевает чувства.

По словам астрологов, представители пяти знаков зодиака без стеснения высказывают вслух то, что думают. Они уверены, что горькая правда – лучше, чем сладкая ложь.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы не любят ходить вокруг да около и ложь – это последнее, на что они могли бы решиться. Уроженцы знака не боятся открыто говорить на любые темы и показывают себя такими, какими есть. Они скупые на похвалу и могут резко критиковать других. Стрельцов часто считают высокомерными и грубыми, но они всего лишь честны.

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Овен (21 марта – 19 апреля)

Упрямые и честные до предела Овны делятся своими мыслями, даже когда их об этом никто не просил. Уроженцы знака считают, что говорить правду очень важно, но совершенно не считаются с чувствами других. Они очень импульсивные и не сдерживаются в порыве эмоций. Овны могут наговорить много обидных слов, о которых потом будут жалеть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы говорят правду, какой бы она ни была, прямо в глаза. Уроженцы знака – настоящие лидеры, которые могут вести за собой людей, и обладают сильной интуицией. Они могут спрогнозировать развитие событий, но стараются сами диктовать правила. Для Львов важнее всего быть искренними, честными и верными принципам.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки – добрые и чуткие люди, способные сказать даже горькую правду без размышлений. Они честны во всем и действительно верят, что ложь даже во благо – ошибка, за которую потом придется горько заплатить. Раки могут ранить словами, но никому не желают зла.

Дева (24 августа –23 сентября)

Девы исключительно честны и руководствуются разумом, а не сердцем. Они прямо говорят то, что думают, хотя и не хотят никого задеть своими замечаниями. Уроженцы знака уверены, что правда, даже очень неприятная, пойдет на благо. Они часто критикуют даже самых близких, что может становиться причиной конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.