Рада исключила Бойко из комитета по правам человека и поддержала обращение о лишении звания 'Героя Украины'

Верховная Рада в четверг, со второй попытки, приняла постановление об отзыве главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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"Со второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений".

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в результате голосования 258 депутатов поддержали это решение. Кроме того, Рада поддержала обращение о лишении звания "Героя Украины"

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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