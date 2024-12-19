Рада виключила Бойка з комітету з питань прав людини і підтримала звернення про позбавлення звання 'Героя України'

Верховна Рада в четвер, з другої спроби, ухвалила постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойко з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, в результаті голосування 258 депутатів підтримали це рішення. Крім того, Рада підтримала звернення про позбавлення звання "Героя України"

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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