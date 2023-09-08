Ракетный удар окупантов по Сумам корректировала россиянка, она задержана (фото, видео)

8 сентября россияне ракетами атаковали Сумы. Под ударом оказался микрорайон, где обитают мирные жители.

Как сообщили в Службе спасения, в результате удара был разрушен двухэтажный жилой дом. Более 20 зданий получили значительные повреждения.

"Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р."), - отметили в ГСЧС.

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Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх и эфир телемарафона сказал: "Удар крылатой ракетой нанесен по гражданскому микрорайону. Были разрушены дома. Предварительно, 25 жилых домов были повреждены и один - разрушен".

Между тем Служба безопасности Украины оперативно задержала корректировку удара по суммам, ею оказалась россиянка Елена Михайловна Анцибор.

В СБУ говорят, что россиянка занималась "наведением" российских ракет и дронов по приграничному областному центру. Она имеет вид на жительство в Украине и долгое время проживает в Сумах в доме своих родных.

"После начала полномасштабного вторжения россии женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба рф (известного как ГРУ). По указанию военной разведки она собирала информацию о городских объектах, считавшихся местами возможного пребывания украинских защитников. Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых", – доложили в СБУ.

Отмечается, что женщина через мессенджер передавала нужную для врага информацию больше - занималась созданием в Сумах собственной агентурной сети.

"Для этого злоумышленница подыскивала своих "единомышленников", которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины. Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в подрывной деятельности в пользу России. Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за двумя статьями Уголовного кодекса Украины", – добавили в ведомстве.

За такие действия россиянка может получить пожизненное заключение.

Напомним, 8 сентября россиянами ракетами атаковали Кривой Рог. Было разрушено административное здание полиции.

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