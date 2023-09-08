Ракетний удар окупантів по Сумах коригувала росіянка, її затримано (фото, відео)

8 вересня росіяни ракетами атакували Суми. Під ударом опинився мікрорайон, де живуть мирні мешканці.

Як повідомили у Службі порятунку, унаслідок удару було зруйновано двоповерховий житловий будинок. Понад 20 будинків отримали значні ушкодження.

"Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н", – зазначили в ДСНС.

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Голова Сумської ОВА Володимир Артюх і етері телемарафону сказав: "Удар крилатою ракетою завданий по цивільному мікрорайону. Були зруйновані будинки. Попередньо, 25 житлових будинків були пошкоджені й один – зруйнований".

Тим часом Служба безпеки України оперативно затримала коригувальницю удару по сумах, нею виявилася росіянка Олена Михайлівна Анцибор.

В СБУ кажуть, що росіянка займалася "наведенням" російських ракет та дронів по прикордонному обласному центру. Вона має посвідку на проживання в Україні й тривалий час мешкає у Сумах у будинку своїх рідних.

"Після початку повномасштабного вторгнення росії жінка почала дистанційно співпрацювати з головним управлінням генштабу РФ (відомого як ГРУ).За вказівкою воєнної розвідки вона збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських захисників. Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або "втемну" випитувала "потрібні" відомості у своїх знайомих", – доповіли в СБУ.

Зазначається, що жінка через месенджер передавала потрібну для ворога інформацію, щобільше – займалася створенням в Сумах власної агентурної мережі.

"Для цього зловмисниця підшукувала своїх "однодумців", яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України", – додали у відомстві.

За такі дії росіянка може отримати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 8 вересня росіянами ракетами атакували Кривий Ріг. Було зруйновано адміністративну будівлю поліції.

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