''Ракеты в Саках взлетели на воздух вместе с бортами'': что известно о ночном ударе по объектам оккупантов в Крыму (видео)

Ночь с 25 на 26 июля на полуострове Крым не была спокойной. Местные жители сообщают о серии мощных взрывов в нескольких населенных пунктах, в частности, Симферополе, Евпатории, Окуневке и Новофедоровке.

По данным местных пабликов, особо масштабные разрушения были нанесены военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке, где произошел пожар на складе боеприпасов.

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Отмечается, что детонация боекомплекта была слышна на значительном расстоянии. По предварительным данным, в результате взрывов происходит разрушение инфраструктуры аэродрома и могут быть значительные потери среди российского личного состава.

Взрывы в районе аэродрома Саки. Источник: t.me/VentdeCrimee

Сообщение окупантов о потерях. Источник: t.me/fighter_bomber

Телеграм-канал "Крымский ветер" информирует: "На аэродроме "Саки" поражен склад с боеприпасами, сообщает наш источник: "Ракеты "воздух-воздух" в Саках полетели в воздух. Вместе с бортами".

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Также отмечается, что после взрывов в Крыму было заметно большое количество карет скорой помощи и пожарных машин, мчавших из Евпатории в Новофедоровку.

Паблик "Dnipro.OSINT с Гарбузом" сообщает, что в Новофедоровке уничтожены состав БК и самолеты российской армии.

"На нашем последнем анализе спутниковых снимков аэродрома там базировалось 16 самолетов", – говорят осинтеры.

Самолеты на аэродроме в Саках. Источник: t.me/DniproOfficial

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля на территории временно оккупированного Россией Крыма, вблизи озера Донузлав, прогремели взрывы. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что украинские силы нанесли удар по ряду российских военных объектов с помощью беспилотных надводных и воздушных аппаратов. Эта операция была проведена СБУ совместно с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

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