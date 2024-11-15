Расформируют ли ТЦК? В комитете безопасности прокомментировать идею

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что расформирование или реформирование территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) пока невозможно по объективным причинам.

В интервью Радио Свобода 14 ноября представитель фракции "Слуга народа" назвал такие инициативы "популизмом". По его словам, ТЦК уже прошли реформирование и сейчас там работают преимущественно военнослужащие с ранениями или физическими ограничениями. Постоянные реорганизации, по мнению депутата, не дают системе обрести необходимую способность, что негативно влияет на эффективность мобилизации.

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Федиенко предлагает сосредоточиться на развитии системы военного рекрутинга. Важно обеспечить прозрачность этого процесса, чтобы военнообязанные четко понимали, в какое подразделение они попадут. Он подчеркивает, что недопустимо изменять военную специализацию после прохождения боевого согласования, поскольку это снижает доверие к рекрутинговой системе.

Депутат также поддерживает идею предоставления военным частям права проводить военно-врачебные комиссии (ВЛК) самостоятельно или через соглашения с медицинскими учреждениями. По его убеждению, такие изменения позволят постепенно перенести функцию набора военнослужащих на систему рекрутинга, в то время как ТЦК сосредоточатся на реализации общегосударственной политики в отношении военнообязанных.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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