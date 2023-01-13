Рассыпанное зерно нельзя собирать до заката: что еще запрещено делать на Старый Новый год

Старый Новый год, который отмечают 14 января, совпадает с важным праздником для христиан. По церковному календарю в этот день празднуют Обрезание Господне.

Кроме того, 14 января – день святителя Василия Великого, одного из самых уважаемых учителей церкви. UAportal собрал все запреты, в которые верили наши предки и расскажет, что нельзя делать в этот день.

На Старый Новый год принято засевать. Однако важным элементом этого обряда есть то, что в нем не могут участвовать женщины.

Засевать имеют право только мальчики и мужчины. Это связано с поверьем, что первым в дом должен войти представитель мужского пола, чтобы принести богатство и богатство в новом году.

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Кроме этого, зерно, рассыпание по полу, нельзя убирать до захода Солнца. Также хозяевам нельзя не пускать к себе посевальников или оставлять их без вознаграждения, иначе в доме будет голод и неудача.

Согласно старому поверью, за столом нельзя пить по одной рюмке, надо выпить сразу по другой, "к паре", чтобы пожилые супруги прожили этот год вместе, а парни и девушки скорее нашли себе вторую половинку. Если 14 января вынести мусор, то и счастье из дома вынесешь.

В этот день все старались быть радостными, веселыми и добродушными. Избегали на Старый Новый год также ссор и пытались помириться со всеми соседями – ведь как встретишь Новый год, так и проживешь.

Также считается, что в этот день не следует произносить слово тринадцать и считать мелкие монеты, потому что это принесет слезы на весь год. Еще нельзя ничего давать взаймы, иначе весь год в долгах проведешь.

Раньше мы писали о том, что нельзя ставить на праздничный стол на Щедрый вечер.

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