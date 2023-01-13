Розсипане зерно не можна збирати до заходу Сонця: що ще заборонено робити на Старий Новий рік

Старий Новий рік, який українці відзначають 14 січня, співпадає з важливим святом для християн. За церковним календарем у цей день святкують Обрізання Господнє.

Крім того, 14 січня – день святителя Василія Великого, одного з найбільш шанованих вчителів церкви. UAportal зібрав усі заборони, в які вірили наші предки та розповість, що не можна робити у цей день.

На Старий Новий рік прийнято засівати. Однак важливим елементом цього обряду є те, що у ньому не можуть брати участь жінки.

Засівати мають право лише хлопчики та чоловіки. Це пов'язано з повір'ям, що першим у будинок має увійти представник чоловічої статі, щоб принести достаток та багатство у новому році.

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Окрім цього, зерно, розсипанне по підлозі, не можна прибирати до заходу Сонця. Також господарям не можна не пускати до себе посівальників, чи залишати їх без винагороди, інакше у будинку буде голод та невдача.

Згідно старому повір'ю, за столом не можна пити по одній чарці, треба випити відразу по другій, "до пари", щоб літнє подружжя прожило цей рік разом, а хлопці та дівчата скоріше знайшли собі другу половинку. Якщо 14 січня винести сміття, то й щастя з хати винесеш.

У цей день всі намагалися бути радісними, веселими і добродушними. Уникали на Старий Новий рік також сварок і намагались помиритись з усіма сусідами – адже, як зустрінеш Новий рік, так і проживеш.

Також вважається, що у цей день не слід вимовляти слово "тринадцять" і рахувати дрібні монети, тому що це принесе сльози на весь рік. Ще не можна нічого давати в борг, інакше весь рік в боргах проведеш.

Раніше ми писали про те, що не можна ставити на святковий стіл на Щедрий вечір.

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