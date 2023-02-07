Раз в неделю украинцам не будут выключать свет целые сутки: заявление Укрэнерго

Национальная энергетическая компания Украины "Укрэнерго" заявила об изменении лимитов потребления электричества. Это произойдет уже завтра, 8 февраля.

На своей странице в Фейсбуке "Укрэнерго" опубликовало заявление, в котором говорится, что по всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. "По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений", – говорится в сообщении.

В НЭК заявили, что это решение принято, чтобы провести "измерение фактического потребления в каждой области".

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"Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений", – говорится в заявлении.

В НЭК надеются, что благодаря измерению им удастся проверить, "как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии".

"Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", – добавили в компании.

Стало известно, что полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят НЭК в дальнейшем корректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение мощности по регионам.

График "включений света" от "Укрэнерго"

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

В НЭК добавили, что в случае новых ударов россии по энергетической инфраструктуре и при возникновении значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме проведение режимных измерений будут перенесены, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее в YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве стали подавать с большими перебоями. Среди них – увеличившийся ремонтные работы, плохая погода и дефицит электроэнергии, так как потребители чаще пользуются электроприборами.

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