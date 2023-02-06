В Yasno предупредили о возможных более продолжительных отключениях света: в чем причина

Гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко предупредил украинцев о возможном увеличении продолжительности отключения света. По его словам, это связано с погодными условиями.

В частности, неделя, по прогнозам, будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Об этом Коваленко написал на своей странице в Facebook.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но из-за морозов растет и потребление", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на вторник компания "Укрэнерго" предоставила следующие ограничения:

Киев: 1147 МВт в день и 768 МВт ночью,

Днепр: 1707 МВт в день и 1652 МВт в ночь.

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"Сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно. Кроме того, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или к коллегам из ОСР", – добавил Коваленко.

В свою очередь ДТЭК также предупреждает о возможном увеличении продолжительности отключений из-за погоды.

"В течение следующих дней в Украину могут вернуться морозы. Обычно такие погодные условия могут приводить к увеличению нагрузки на электросети, что увеличивает риск возникновения аварий. Просим вас экономно потреблять электроэнергию и внимательно следить за обновлениями", – указали в компании.

Ранее в YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве стали подавать с большими перебоями. Среди них – увеличившийся ремонтные работы, плохая погода и дефицит электроэнергии, так как потребители чаще пользуются электроприборами.

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