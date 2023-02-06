В Yasno попередили про можливі триваліші відключення світла: у чому причина

Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко попередив українців про можливе збільшення тривалості відключення світла. За його словами, це пов'язано з погодою.

Зокрема, тиждень, за прогнозами, буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Facebook.

"За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але та через морози зростає і споживання", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на вівторок компанія "Укренерго" надала наступні обмеження:

Київ: 1147 МВт на день та 768 МВт вночі,

Дніпро: 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

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"Мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно. Крім того, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР", – додав Коваленко.

Своєю чергою ДТЕК також попереджає про можливе збільшення тривалості відключень через погоду.

"Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що збільшується ризик виникнення аварій. Просимо вас економно споживати електроенергію та уважно слідкувати за оновленнями", – вказали у компанії.

Раніше у YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві стали подавати з великими перебоями. Серед з них – ремонтні роботи, погана погода та дефіцит електроенергії, який збільшився, тому що споживачі частіше користуються електроприладами.

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