Рецепт красного риса кухни гулла: вкусное блюдо для большой компании
Это блюдо быстро готовится, очень сытное и вкусное. Она известна в кухне гулла, которая сочетает в себе кулинарные традиции Западной Африки, Европы и американских племен.
Ингредиенты:
– Рис пропаренный – 400 г
– Масло оливковое Extra Virgin – 60 мл
– Охотничьи колбаски – 230 г
– Лук желтый репчатый – 1 шт.
– Зеленый болгарский перец – 1 шт.
– Паста томатно – 340 г
– сахар – 4 ч. л.
– чеснок сушеный – 1 ч. л.
– соль –1 ч. л.
– черный перец – 1 ч. л.
Читайте также: Азиатская кухня на украинский лад: рецепт спринг-роллов из молодой капусты и курицы
Способ приготовления:
1. Рис промойте в воде, пока она не станет прозрачной.
2. На большую сковороду налейте масло и разогрейте его на среднем огне. Нарежьте кубиками колбасу лук и перец и жарьте 3-4 минуты.
3. Добавьте томатную пасту, сахар, чеснок, соль и перец. Затем добавьте рис и готовьте без крышки 5 минут.
4. Переложите все в форму для запекания и разровняйте. Добавьте 2 стакана воды. Плотно накройте крышкой или фольгой и запекайте в духовке 30 минут при 180 градусах. Выключите духовку, извлеките рис, накройте крышкой и верните в духовку еще на 10 минут.
Советуем также обратить внимание на рецепт дерунов из кабачка.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !