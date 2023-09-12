Рецепт веганских котлет из кабачков и гречневой каши

Приготовьте вкусные питательные котлетки из кабачков с добавлением гречки по рецепту от Shuba. Для приготовления берите зеленую гречку, она более нежная.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 г

Крупа гречневая жареная –100 г

Морковь –1 шт.

Лук желтый репчатый –1 шт.

Вода –300 мл

Крахмал картофельный – 3 ст. л.

Кунжут белый – 50 г

Паста томатно – 0.5 ч. л.

Панировочные сухари

Масло подсолнечное – по вкусу

Приправа карри – 0.5 ч. л.

Майоран – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

Гречку и крупно натертую морковь выложите в кастрюлю. Залейте горячей водой, добавьте соль, карри и майоран. Варите до впитывания гречкой всей воды. После приготовления накройте крышкой.

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Натрите кабачок на крупной терке и посолите. Оставьте на 15 минут после чего хорошо отожмите сок.

Мелко нашинкуйте лук мелко нашинкуйте, можете обжарить, но не это обязательно.

Гречку смешайте с морковью, кабачками и луком. Также добавьте картофельную муку, кунжут и томатную пасту. Приправьте перцем.

Сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на масле или запеките в духовке.

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