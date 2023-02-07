Резников объяснил, почему у военных в тылу забрали дополнительные средства

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему военным в тылу упразднили дополнительные выплаты. По его словам, это вопрос справедливости.

Об этом Резников рассказал в интервью одному из украинских СМИ. Глава Минобороны указал, что отмена выплат также связана с бюджетной способностью

"Этот вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности. Когда был введен институт "100 тыс., 30 тыс.", речь шла о тех, кто выполняет боевое задание: 100 тыс. на самом "передке" и 30 тыс. – кто рядом или на блокпостах, или на боевом дежурстве и так далее. Когда началось нашествие, то почти вся страна была полем боя, и тогда было справедливым платить всем либо 100, либо хотя бы 30", – отметил он.

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Резников указал, что с течением времени начали поступать жалобы от бойцов с передовой. В частности, из самых напряженных мест фронта.

"Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги – это несправедливо", – процитировал министр упреки бойцов.

Он также добавил, что вместе с этим увеличен уровень базового денежного довольствия военных. В частности, ранее обычный стрелок получал 13 тыс. грн., а теперь будет 20 тыс. грн.

"Если он на боевом исполнении у "передка", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе – плюс еще 30 тыс. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона – то тогда он будет 120 тыс. получать", – пояснил Резников.

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