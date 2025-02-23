РФ осуществила рекордную атаку дронов на Украину: сколько целей удалось уничтожить

В ночь на 23 февраля 2025 года российские вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине, применив 267 дронов и три баллистические ракеты типа Искандер-М/KN-23. Запуски осуществлялись с территории России, аннексированного Крыма и акватории Черного моря

По состоянию на 08:00 подтверждено уничтожение 138 ударных дронов, в частности Shahed, а также других типов беспилотников. Вражеские беспилотники были ликвидированы на территории Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Еще 119 беспилотников-имитаторов не смогли выполнить свои задачи из-за эффективной работы средств РЭБ, в результате чего были локально потеряны. Три дрона изменили курс в сторону Беларуси, а еще один направился в РФ.

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Атака на Украину 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские оккупационные войска совершили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Кривого Рога. В результате атаки погиб один человек, также есть травмированные.

По предварительным данным, повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, пансионат для пожилых людей, церковь, социальные и промышленные здания, АЗС, автомобили.

Кроме того, российские оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелся частный дом. В Дарницком районе обломки беспилотника повредили три частных дома и несколько автомобилей. В Печерском районе зафиксированы повреждения остекления нежилого здания, однако возгорания не произошло.

Российские войска также атаковали Запорожье, нанеся удары беспилотниками по городу. В результате атаки пострадала 53-летняя женщина и возник пожар в частном секторе.

Напомним, ранее российские войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне управляемой авиабомбой, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе дети. Атака была совершена из авиации.

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