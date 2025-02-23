РФ здійснила рекордну атаку дронів на Україну: скільки цілей вдалося знищити

У ніч на 23 лютого 2025 року російські збройні сили завдали масованого удару по Україні, застосувавши 267 дронів та три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23. Запуски здійснювалися з території Росії, анексованого Криму та акваторії Чорного моря

Станом на 08:00 підтверджено знищення 138 ударних дронів, зокрема Shahed, а також інших типів безпілотників. Ворожі безпілотники були ліквідовані на території Харківської, Полтавської, Сумської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Миколаївської, Одеської та Дніпропетровської областей. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ще 119 безпілотників-імітаторів не змогли виконати свої завдання через ефективну роботу засобів РЕБ, у результаті чого були локаційно втрачені. Три дрони змінили курс у бік Білорусі, а ще один попрямував до РФ.

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Атака на Україну 23 лютого

У ніч на 23 лютого російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл цивільної інфраструктури Кривого Рогу. У результаті атаки загинула одна людина, також є травмовані.

За попередніми даними, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, пансіонат для людей похилого віку, церква, соціальні та промислові будівлі, АЗС, автомобілі.

Крім того, російські окупанти знову атакували Київ дронами-камікадзе "Шахед". У Голосіївському районі через падіння уламків зайнявся приватний будинок. У Дарницькому районі уламки безпілотника пошкодили три приватні будинки та кілька автомобілів. У Печерському районі зафіксовані пошкодження скління нежитлової будівлі, проте займання не сталося.

Російські війська також атакували Запоріжжя, завдавши ударів безпілотниками по місту. Унаслідок атаки постраждала 53-річна жінка та виникла пожежа у приватному секторі.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні керованою авіабомбою, унаслідок чого постраждали мирні жителі, зокрема діти. Атака була здійснена з авіації.

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