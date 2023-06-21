'Родильные пояса': как женщины Средневековой Европы пытались облегчить процесс рождения ребенка

Во времена Средневековья роды были очень опасны как для матери, так и для ребенка. Учитывая низкое развитие медицины, женщины прибегали к различным ритуалам и молитам, которые должны были помочь ей в родах. Среди этих вещей были родильные пояса.

Об этом сообщает Naked Science.

Ученые из Великобритании провели биомолекулярный анализ одного из таких родильных поясов и заключили, что его действительно носили во время родов с целью их облегчения.

От родов умирало очень много женщин. Смертность была так высока, что с родами связывали многие талисманы, которые Католическая церковь предлагала носить женщинам. Среди них и родильные пояса, сделанные из различных материалов – шелка, бумаги, пергамента. На них были написаны молитвы для защиты роженицы и ребенка.

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Большинство из родильных поясов уничтожили после Реформации Церкви. Ученые из Кембриджского, Эдинбургского и Лондонского университетов провели биомолекулярный анализ одного из таких поясов и определили, что на него нанесены молитвы о защите рожениц и упоминаются святые, связанные с женщинами и родами. Также есть подтверждение, что его действительно носили, ведь некоторые надписи стерты и есть много пятен непонятного происхождения, которые после анализа оказались цервико-вагинальной жидкостью. Можно заключить, что пояс действительно использовали во время родов.

Напомним, в Саудовской Аравии открыли древний город, которому 2000 лет.

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