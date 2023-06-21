'Пологові пояси': як жінки Середньовічної Європи намагались полегшити процес народження дитини

В часи Середньовіччя пологи були дуже небезпечними як для матері, так і для дитини. Враховуючи низький розвиток медицини, жінки вдавались до різноманітних ритуалів та молитов, які мали допомогти їй в процесі пологів. Серед цих речей були пологові пояси.

Про це повідомляє Naked Science.

Науковці з Великобританії провели біомолекулярний аналіз одного з таких пологових поясів і зробили висновок, що його дійсно носили під час пологів з метою їх полегшення.

Від пологів помирало дуже багато жінок. Смертність була такою високою, що з пологами пов‘язували багато талісманів, які Католицька церква пропонувала носити жінкам. Серед них і пологові пояси, зроблені з різноманітних матеріалів – шовку, паперу, пергаменту. На них були написані молитви для захисту породіллі та дитини.

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Більшість з пологових поясів знищили після Реформації Церкви. Вчені з Кембриджського, Единбурзького та Лондонського університетів провели біомолекулярний аналіз одного з родильних поясів і визначили, що на нього нанесені молитви про захист породіль та згадуються святі, пов'язані із жінками та пологами. Також, є підтвердження, що його дійсно носили, адже деякі написи стерті та є багато плям незрозумілого походження, які після аналізу виявились цервіко-вагінальною рідиною. Можна зробити висновок, що пояс дійсно використовували під час пологів.

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