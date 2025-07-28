Российская армия совершила массированную атаку на Украину: в Киеве повреждена многоэтажка, 8 раненых, среди них - ребенок, Хмельнитчину атаковали 'Кинжалами' фото

Вечером 27 июля российские войска совершили атаку ударными дронами на территорию Украины. Основной удар пришелся на Дарницкий район Киева, где в результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе трехлетний ребенок. Также ранение получил мужчина в Херсоне.

Об этом сообщает полиция Киева в Telegram. В Киеве воздушная тревога раздалась после 22:00. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны. После серии взрывов стало известно о повреждении окон в многоэтажном доме. Сначала сообщалось об одном пострадавшем человеке, впоследствии количество травмированных возросло до пяти, а затем — до восьми. По информации начальника КМВА Тимура Ткаченко, среди пострадавших — ребенок трех лет с осколочными ранениями. Четыре человека были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме повреждения дома пострадали несколько припаркованных автомобилей, однако пожара не было.

Нацполиция сообщила о пяти раненых, среди которых двухлетняя девочка с порезами стопы в результате разбитого стекла. По их данным, повреждены окна с 6 по 11 этажи жилого дома.

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В Запорожской области также зафиксированы взрывы – об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров. В Херсоне около полуночи в результате обстрела пострадал 32-летний мужчина. У него диагностировали черепно-мозговую травму, контузию, а также обломочные ранения конечностей. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Кропивницком в ночь на 28 июля дроны атаковали центр города. В результате взрыва повреждено здание областной филармонии. По предварительной информации, погибших и раненых нет. Возникший после атаки пожар ликвидируют соответствующие службы.

В Хмельницкой и Ровенской областях во время ночной воздушной тревоги работала ПВО. Сообщается об уничтожении воздушных целей. Подробности инцидентов в этих регионах будут сообщены впоследствии.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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