Российские пропагандисты заявили о разрушении Киевской ГЭЦ, в СНБО призвали не поддаваться панике

Россияне во время массированной ракетной атаки ударили по Киевской гидроэлектростанции в Вышгороде.

Информацию об ударе подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Что касается плотины Киевской ГЭС – угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит – там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники не больше", – написал Коваленко.

Напомним, россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину ракетами, дронами, баллистикой: в Луцке поврежден многоэтажный дом, в городах перебои со светом.

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