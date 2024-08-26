Російські пропагандисти заявили про руйнування Київської ГЕЦ, в РНБО закликали не піддаватись паніці

Росіяни під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді.

Інформацію про удар підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше", – написав Коваленко.

Нагадаємо, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну ракетами, дронами, балістикою: в Луцьку пошкоджено багатоповерховий будинок, в містах перебої зі світлом.

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