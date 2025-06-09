Россия более четырех часов атаковала Дубно на Ровенщине 'шахедами', крылатыми ракетами и 'кинджалами'.

Вечером воскресенья, 8 июня, российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники типа Shahed, а также управляемые авиабомбы и ракеты. Городской голова Ровно Александр Третяк заявил, что в ночь на 9 июня область пережила одну из самых мощных атак с начала полномасштабного вторжения. Враг запустил десятки дронов-камикадзе и ракеты.

"Самая масштабная атака на Ровенщину. Сегодня наша область выдержала одну из самых тяжелых ночей: десятки "шахедов" и ракет били по региону. Благодарны Богу за спасенные жизни, а нашим воинам ПВО и мобильным огневым группам – за стойкость и отвагу. Дубно, вы взяли на себя главный удар – держитесь. Мы вместе. Кремлевский диктатор в отчаянии, но нас не сломить", - написал Третьяк в Telegram.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате атаки было повреждено офисное здание в Дарницком районе столицы. На месте работали все экстренные службы.

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Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил вечером о работе систем ПВО. В некоторых районах города наблюдалось задымление. В результате атаки пострадал 23-летний мужчина, получивший ранение средней тяжести. Его госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

По предварительным данным, российская армия нанесла удары управляемыми авиабомбами по пригороду Харькова. Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Удар был зафиксирован на границе Шевченковского и Киевского районов. В результате попадания возник пожар.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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