Росія понад чотири години атакувала Дубно на Рівненщині 'шахедами', крилатими ракетами і 'кинджалами'. Подробиці, фото

Увечері неділі, 8 червня, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed, а також керовані авіабомби та ракети. Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що в ніч на 9 червня область пережила одну з найпотужніших атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог запустив десятки дронів-камікадзе та ракети.

"Наймасштабніша атака на Рівненщину. Сьогодні наша область витримала одну з найважчих ночей: десятки "шахедів" та ракет били по регіону. Вдячні Богу за врятовані життя, а нашим воїнам ППО та мобільним вогневим групам — за стійкість і відвагу. Дубно, ви взяли на себе головний удар — тримайтеся. Ми разом. Кремлівський диктатор у розпачі, але нас не зламати", — написав Третяк у Telegram.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі столиці. На місці працювали всі екстрені служби.

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив увечері про роботу систем ППО. У деяких районах міста спостерігалося задимлення. Унаслідок атаки постраждав 23-річний чоловік, який отримав поранення середньої тяжкості. Його госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

За попередніми даними, російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по передмістю Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Удар зафіксовано на межі Шевченківського та Київського районів. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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