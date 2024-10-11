россия ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди которых ребенок (фото)

В ночь на 11 октября русская армия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Враг попал в жилищный сектор.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате удара врага погибли четыре человека, среди которых подросток. В результате атаки 10 человек получили травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

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"В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", — написал он в своем Telegram-канале.

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/odeskaODA

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/odeskaODA

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия баллистической атаки по Одессе. Источник: t.me/dsns_telegram

Добавим, что в Telegram-канале Киевской городской военной администрации (КМВА) в три часа ночи 11 октября сообщили о воздушной тревоге, связанной с запуском вражеских БПЛА.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что российская армия запускала дроны в Киев по разным направлениям.

"Силами и средствами ПВО все враждебные БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены! Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", – добавил он.

Напомним, 8 октября на Хмельнитчине и в Киеве раздавались взрывы, обломок ракеты "Кинжал" упал в одном из районов столицы.

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